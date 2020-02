Em Tarauacá, Instituto Federal do Acre irá ofertar 90 vagas para curso de libras

O Instituto Federal do Acre (Ifac) vai abrir 90 vagas para ouvintes que queiram aprender a Língua Brasileira de Sinais (Libras), níveis 1 e 2. São 90 vagas para aulas no município de Tarauacá.

As inscrições para o curso básico são presenciais e acontecem a partir do dia 10 de Março para nível 1 e no dia 11 serão as inscrições para quem for fazer o nível II.

O curso é gratuito. Para fazer a inscrição, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos, é preciso levar original e cópia da identidade, CPF (ou CNH) e comprovante de endereço atual. Quem for se inscrever para a turma de nível II deve apresentar certificado do Curso Básico de Libras com carga horária mínima de 40h de qualquer Instituição (devidamente reconhecido).

Além da documentação, os candidatos devem preencher e assinar o formulário de inscrição, disponível em anexo. Das 90 vagas ofertadas no total, serão 45 vagas para cada turma. Destas, 15 são reservadas para alunos e servidores do Ifac e as demais, para a comunidade externa.

As inscrições deverão ser realizadas no setor do Napne, no Ifac campus Tarauacá. O critério para a seleção será a ordem de chegada dos candidatos, a partir das 8h.

Baixe o formulário de inscrição no Curso Básico de Libras, clicando aqui.