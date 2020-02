Em Brasileia, moradores entregam à polícia suspeito de praticar furtos em residências

Neste final de semana, o Centro de Integração Operações de Segurança Pública (CIOSP), realizou a prisão de um elemento pego por moradores praticando furto na rua Marechal Rondon, em Brasiléia (AC). O acusado foi visto andando pela rua com um televisor, de 42 polegadas, nas costas. Até aí tudo bem, se não fosse pelo fato dele ser conhecido no mundo do crime pela prática de furtos pela cidade.

Além da TV, o suspeito carregava uma caixa de som e outra pequena contendo joias. Os moradores não pensaram duas vezes e o detiveram até a chegada da viatura da Polícia.

O suspeito foi levado à delegacia para registro do Boletim de Ocorrência. Em depoimento, o homem revelou o local de onde subtraiu os objetos, que serão devolvidos aos proprietários.

Com informações do Alto Acre.

