Criminoso é baleado e sargento da PM fica ferido durante troca de tiros após assalto

Uma troca de tiro nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (24) deixou o membro de uma organização criminosa, Igor Melo da Silva, gravemente ferido e um sargento da polícia militar baleado na rua Avelã, no bairro Bahia Nova, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia repassadas as reportagem do ac24horas, uma senhora que estava caminhando na rua foi abordada pelo criminoso que em posse de uma de arma de fogo anunciou o assalto e subtraiu seus pertences. O sargento que estava entrando na escala para trabalhar passava pelo local e foi parado pela vítima que informou que havia acabado de ser roubada. O policial fez um acompanhamento e ao abordar o criminoso foi recebido a tiros, o sargento reagiu e efetuou um tiro que atingiu o bandido no peito. O militar foi baleado no colete e no calcanhar.

Uma ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos ao policial e ao criminoso. O assaltante foi encaminhado ao Pronto Socorro em estado grave, já o policial está estável.

Policiais Militares estiveram no local e deram apoio ao Militar ferido que cumpriu seu dever ajudando a vítima do roubo.

O caso será investigado pela Polícia Civil.