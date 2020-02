Associação Comercial do Alto Juruá aponta otimismo do empresariado cruzeirense

Uma pesquisa realizada em janeiro deste ano pela Associação Comercial do Alto Juruá mostra que o empresariado de Cruzeiro do Sul teve faturamento maior do que em janeiro de 2019. Segundo o estudo, houve mais contratação de mão de obra neste início de ano e a maioria não contraiu empréstimo bancário.

Para o presidente da Associação, Luís Cunha, os números confirmam o otimismo sentido junto ao empresariado. “Todos acreditam que este ano será melhor, com obras e investimentos do setor público, que aquece o comércio e resulta em emprego e renda”, explica.

A pesquisa será repetida mensalmente para aferir as demandas empresariais. “Temos que estar atentos para incentivar o desenvolvimento do setor e as informações nos embasam”, diz Cunha.

O levantamento foi realizado com apoio do Sebrae e da Federação das Associações Comerciais. Segundo a pesquisa, 100% dos entrevistados acreditam que 2020 será melhor para os negócios do que 2019. Os dados ainda revelam que 70% das empresas cruzeirenses são familiares.

A pesquisa diz que:

92% dos empresários cruzeirenses afirmam que o faturamento de janeiro de 2020 foi maior que de 2019. 7,1% afirma que foi menor

78,6% contrataram mão de obra em janeiro e 21, 4% não contrataram.

71,1% não contraíram empréstimo bancário este início de ano e 28,6 fizeram empréstimo.