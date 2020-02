Turista no Carnaval do Acre quer conhecer comunidades rurais

Um levantamento do comércio mostra que o interesse dos turistas que viajaram ao Acre neste Carnaval é também para conhecer localidades rurais e algumas colocações de exploração de seringueiros. Outra parte quer visitar a parentes e amigos.

Quanto à procedência das pessoas que devem visitar o Acre, na sua maioria, seriam de outras regiões do País e aproximadamente 25% do interior do Estado.

Quanto à disponibilidade de vagas em hotéis da capital acreana, o estudo da Federação do Comércio diz que 83% dos hotéis estimam redução em até 20% na ocupação quando comparado com o Carnaval do ano passado.