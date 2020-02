Polícia prende mais um envolvido no assassinato da sogra da secretária de Fazenda

Através de investigações da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), a Polícia Civil prendeu na madrugada deste domingo, 23, mais um envolvido no latrocínio ocorrido no dia 16 de janeiro, no bairro Belo Jardim.

O casal Cosmo Moura, de 43 anos e Tereza Silva Santos, de 64 anos, sogra da secretaria de Fazenda Semírames Dias, foi assassinado durante um assalto e o carro subtraído, sendo encontrado no mesmo dia abandonado em uma área de construção.

Dois já foram presos suspeitos pelo crime e o terceiro envolvido foi preso por volta das 5h30, na região do Belo Jardim, mesmo bairro em que moravam as vítimas. As investigações continuam e em breve a conclusão do inquérito será apresentada a imprensa.

Com informações da Ascom/Sejusp