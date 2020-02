Foliões aderem à campanha de carnaval sem assédio em Rio Branco

A campanha “Tô na rua, mas não sou sua”, lançada pela Polícia Militar do Acre em Rio Branco direcionada às festividades do Carnaval 2020, tem feito sucesso entre os foliões. O bordão já é conhecido e falado por homens e mulheres durante a folia em diversos pontos da cidade. Boa parte das mulheres se diverte usando o leque que carrega o objetivo da campanha por escrito. O lema “carnaval sem assédio” foi bem recebido na capital acreana.

Na primeira noite de festa no carnaval da Vila Ivonete, nesse sábado, 22, vários foliões puxavam o coro de “tô na rua, mas não sou sua”. Neste domingo, 23, a festa prossegue com programações apoiadas pela prefeitura municipal nos bairros Manoel Julião, Procon, Cadeia Velha, Universitário, Aeroporto Velho e Cidade do Povo. A festa da prefeitura de Rio Branco nesses bairros começa às 18 horas e vai até a madrugada.

Veja os registros do viodemaker do ac24horas na noite de carnaval no bairro Vila Ivonete.

Este slideshow necessita de JavaScript.