Casal é detido com maconha que ia ser vendida em baile de Carnaval, em Rio Branco

Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar prenderam neste domingo (23) um casal suspeito de praticar atos ilícitos em Rio Branco.

O casal foi detido no bairro Morada do Sol. Com a dupla foi apreendido 27 pacotes maconha e dinheiro.

Segundo os militares, eles realizavam patrulhamento de rotina, quando um cidadão informou que um casal estaria dirigindo perigosamente em via pública, possivelmente sob efeito de álcool.

Diante das informações do veículo, a equipe policial intensificou as rondas e conseguiu localizar o automóvel. Durante a abordagem, a equipe verificou que o casal estaria praticando atos libidinosos no banco traseiro do carro.

Ainda durante as buscas, a equipe localizou em uma pochete 27 pacotes de maconha e 556 reais. Questionados sobre a droga, a dupla informou que seriam revendidas em um ponto de carnaval da capital.