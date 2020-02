Carnaval de Cruzeiro do Sul é considerado tranquilo pela PM

O Carnaval Cultural de Cruzeiro do Sul, que começou na sexta feira, 21, na Praça Orleir Cameli, está sendo considerado tranquilo pelas polícias Civil e Militar da cidade. Segundo o Major Evandro Bezerra e o coordenador da Policia Civil, Vinícius Almeida, não houve registro de homicídio ou ocorrência grave relacionada ao carnaval.

Cerca de 60 policiais militares atuam em cada noite na segurança dos foliões e na Delegacia Geral de Polícia, há revezamento por plantões de delegados e agentes. A Polícia Militar tem um posto de vídeo monitoramento com sete câmeras em vários pontos da cidade como reforço na segurança do carnaval e também recebeu um aporte do Comando Geral de 21 policias que vieram de Rio Branco.

Os policiais no posto de comando monitoram o movimento e, em caso de necessidade , acionam as equipes da PM que atuam no carnaval. São 60 policiais por noite além das ações normais de rondas nos bairros.

Para o acesso ao carnaval promovido pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, a PM montou barreiras com revistas pessoais para coibir as armas e drogas. Nos dias que antecederam o Carnaval, as Polícias Federal, Militar e Civil realizaram operações e fizeram apreensão de maconha, cocaína e armas e realizaram prisões .

Na sexta-feira, 21, foram apreendidos 4 quilos de maconha e cocaína. A festa momesca promovida pela prefeitura este ano começou um dia antes e termina uma hora mais tarde, às 3 da manhã.