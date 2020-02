Bloco Urubu Cheiroso faz o ‘esquenta’ de Carnaval na Capital

Uma queima de fogos anunciou a chegada do bloco Urubu Cheiroso ao Mercado Velho, região central de Rio Branco. A festa deste domingo, 23, promoveu o esquenta da apresentação dos blocos pela avenida. O Urubu Cheiroso percorreu a Epaminondas Jácome e passou pelas duas pontes, Juscelino Kubitschek e Cel. Sebastião Dantas, em cortejo, arrastando dezenas de foliões.

A festa de bloco é duradoura. Consagrado como um dos mais antigos da cidade, o Urubu Cheiroso está completando 40 anos de tradição. Moradores da capital e do interior do Acre marcaram presença no desfile. Pais e filhos fantasiados, comerciantes animados, famílias reunidas, assim se estendeu a festa.

Às 21 horas, é a vez do grupo Clube Retrô e o Bloco do Iê Iê Iê apresentarem clássicos dos Beatles em ritmo de Carnaval. A noite de carnaval deste domingo encerra com a apresentação de Álamo Kário e banda.

Também tem a festa carnavalesca que prossegue com programações apoiadas pela prefeitura municipal nos bairros Manoel Julião, Procon, Cadeia Velha, Universitário, Aeroporto Velho e Cidade do Povo. A festa da prefeitura de Rio Branco nesses bairros começou às 18 horas e dura até a madrugada.

