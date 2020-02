Bailinho infantil abre as festividades de Carnaval no Mercado Velho

O final da tarde deste domingo, 23, teve uma programação toda especial de Carnaval. Começou às 17 horas o bailinho infantil comandado por Carlinhos Bahia e a Banda Siri na Lata, no Novo Mercado Velho, região central de Rio Branco.

Dezenas de famílias aproveitaram a opção para levar as crianças, que se divertiram em meio a brinquedos e muita purpurina. A partir das 18h, o bloco Urubu Cheiroso fará seu cortejo pelas pontes Juscelino Kubitschek e Cel. Sebastião Dantas. Às 21h, será a vez do grupo Clube Retrô e o Bloco do Iê Iê Iê apresentarem clássicos dos Beatles em ritmo de Carnaval. A noite de carnaval deste domingo se encerra com Álamo Kário e banda.

Também neste domingo, a festa carnavalesca prossegue com programações apoiadas pela prefeitura municipal nos bairros Manoel Julião, Procon, Cadeia Velha, Universitário, Aeroporto Velho e Cidade do Povo. A festa da prefeitura de Rio Branco nesses bairros começa às 18 horas e vai até a madrugada.

Veja a programação: