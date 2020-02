Videomaker do ac24horas acompanha festa de Carnaval voltada para a família, na Capital

Este slideshow necessita de JavaScript.

Em Rio Branco, as opções para quem escolhe curtir o período carnavalesco com muita festa começaram cedo neste sábado (22). A diversidade de foliões também resultou em festas de estilos diferentes neste Carnaval 2020. Por isso, o videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, acompanhou o evento preparado especialmente para as famílias no restaurante Manto Verde, ocorrido no período da tarde. Além de garantir a música, confetes e o brilho do carnaval, também teve uma programação voltada para a criançada.

A ideia era oferecer uma festa que pudesse reunir toda a família num só ambiente, ao som de samba, churrasco e bebidas diversas.

Veja o vídeo:

Notícias relacionadas