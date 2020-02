Realeza do Carnaval 2020 é eleita com muita festa em Rio Branco

Não vai ser por falta de realeza que o Carnaval 2020 da capital acreana não vai ser um sucesso. O Novo Mercado Velho recepcionou centenas de foliões na noite dessa sexta-feira, 21, para prestigiar os novos rei e rainhas pelos próximos quatro dias. Ao som da bateria do grupo Sambase, os concorrentes aos postos de Rei Momo, Rainha, Rainha Gay e Rainha Trans mostraram todo o samba no pé para encantar o público e principalmente os jurados responsáveis por avaliar, além do samba, a roupa, a simpatia e o carisma de cada candidato.

Nem pense em simplicidade. Os candidatos e candidatas abusaram do colorido, das plumas e paetês e fizeram uso até de fogos de artifício para deixar as apresentações ainda mais luxuosas. A primeira disputa foi literalmente de peso pesado. Três candidatos concorreram ao título de Rei Momo, que foi parar nos braços de Wellington, representante do grupo carnavalesco Vila do Fuxico.

Na sequência, o glamour tomou conta da passarela com a disputa do título de Rainha Trans. Rose Marie foi aclamada em disputa acirrada. Já a nova Rainha Gay do Carnaval de Rio Branco é Cris D’Ávila, que encantou os jurados com muito samba no pé.

O momento mais esperado da noite ficou reservado à escolha da Rainha do Carnaval 2020. A maioria das candidatas fez questão de usar fantasias que valorizaram as curvas do corpo e que dão liberdade para cair no samba.

Mas, ao contrário dos anos anteriores, após a apresentação de Carol de Souza, também representante da Vila do Fuxico, ficou claro de que apesar do talento e esforço das outras candidatas, seria impossível lhe tirar o título. Além de ovacionada pelo público, os jurados deram nota 10 em todos os quesitos para a bela morena, coroada pela prefeita de Rio Branco Socorro Neri a nova Rainha do Carnaval.

“É um sonho que estou realizando. Agradeço a todo mundo que veio torcer. Eu amo carnaval e esse de 2020 já sei que vai ser muito especial”, disse Carol, que chorou muito ao ser anunciada a vencedora.

Além da prefeita, diversos políticos prestigiaram a noite e foram convidados para participar da entrega da premiação. Compareceram ao Novo Mercado Velho o senador Sérgio Petecão e os vereadores Eduardo Farias, Rodrigo Forneck e Lene Petecão.

Confira as lindas fotos de Sérgio Vale, do ac24horas:

