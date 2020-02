PSDB e DEM podem se unir na disputa pela prefeitura de Manoel Urbano

Dois fortes pré-candidatos à prefeitura de Manoel Urbano estiveram reunidos para dialogar acerca de uma possível aliança e pode sair casamento entre tucanos e democratas na disputa pela prefeitura. A pastora Wanderléia Vaz (PSDB) e o médico Dr. Nogueira (DEM) estão querendo representar o novo na política murbanense.

O encontro entre Wanderléia e Nogueira ocorreu nessa sexta-feira, 21, e a julgar pelo otimismo de ambos, pode nascer aí uma provável chapa para disputar as eleições municipais. A reunião contou ainda com a presença do presidente do PSDB de Manoel Urbano, o professor Carlos Antonio. “Nós representamos o novo a nova política e temos muito para contribuir com novas ideais e dinâmicas para um novo modelo de gestão. Estamos juntos para contribuir com a democracia murbanense”, destaca Dr. Nogueira.

A pré-candidata pelo PSDB, pastora Wanderléia, destacou o anseio da população por mudança. “Tanto eu, quanto o Dr. Nogueira, estamos colocando nosso nome à disposição da população. Estamos dialogando com a sociedade e percebo que o eleitorado murbanense anseia, nesta eleição, votar em alguém que não traga consigo a marca dos políticos tradicionais”, destacou Wanderléia Vaz.