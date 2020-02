Produção de peixe cai 48,2% no Acre em 2019, diz PeixeBR

A produção de peixe no Acre caiu 48,2% entre 2018 e 2019, fazendo o Estado sair da 19ª posição para a 21ª colocação no ranking nacional de produtividade. O Acre chegou a produzir 8,5 mil toneladas em 2017 mas hoje só consegue 4,5 mil toneladas.

As informações estão no Anuário Brasileiro de Aquicultura 2020, estudo produzido pela Associação Brasileira da Piscicultura (PeixeBR), empresa que “valoriza, fomenta e defende a cadeia da produção de peixes cultivados no Brasil”.

O Brasil é o quarto maior produtor mundial de tilápia, espécie que representa 55,4% da produção do país. Os peixes nativos, liderados pelo tambaqui, participam com 39,8% e outras espécies com 4,6%.

Além das informações coletadas junto aos parceiros, a Peixe BR dá especial atenção aos Estados. Aqueles cujos levantamentos de produção são dissonantes entre as várias instituições recebem visitas da PeixeBR. A entidade reúne-se com os principais atores da piscicultura para identificar o real status da produção de peixes de cultivo, objetivando entender os pontos de conflito.

A queda da psicultura acreana se dá em boa medida pela decadência da empresa Peixes da Amazônia S/A, que o Governo do Acre tem participação hoje em fase de ser entregue totalmente à iniciativa privada.