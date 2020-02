Membro de facção é executado a tiros após buscar encomenda em açougue, no Calafate

Mais um homicídio com características de execução foi registrado na Capital. O membro de uma organização criminosa identificado como Mateus Aparecido da Costa, de 21 anos, foi morto a tiros na tarde deste sábado (22). O crime aconteceu na Estrada do Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Mateus havia feito uma encomenda na Casa de Carne da Família, e ao chegar no local em uma motocicleta, dois homens não identificado estava dentro do estabelecimento e de posse de uma arma de fogo, efetuou vários tiros em direção do jovem que foi atingido com três projeteis, dois nas costas e um no abdômen. Mesmo ferido, Mateus ainda conseguiu correr cerca de 70 metros e caiu em um terreno. Após ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer pelo membro da facção que já se encontrava morto.

Policiais militares isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida colheram informações e fizeram rondas na região em busca de prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia acredita que o crime foi um acerto de contas, uma vez que o faccionário é suspeito de cometer vários delitos na região do bairro Calafate.

No mesmo local

Na tarde de quinta-feira (20) o jovem Erick Antônio Correia da Silva, de 24 anos e o trabalhador Fernandes Lima de Souza, de 21 anos, foram vítimas de uma tentativa de homicídios no mesmo local, na Casa de Carne da Família.

De acordo com informações de populares que presenciaram o fato, Erick estava caminhando em via pública, quando dois homens não identificados, membros de uma organização criminosa, se aproximaram em uma motocicleta e o garupa em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros. Ao perceber os disparos Erick correu e foi perseguido pelo criminoso até a casa de Carne da Família, onde foi ferido com cinco tiros que atingiram no peito, perna esquerda, costas, nádegas e na virilha. Durante a ação do criminoso o funcionário do comércio, Fernandes, foi atingido com um tiro no tornozelo. Os membros da facção, fugiram do local tomando rumo ignorado.

