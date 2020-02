Mais de 5 mil pessoas participaram da primeira noite do Carnavila, no bairro Procon

Na noite desta sexta-feira, 22, mais de 5 mil pessoas participaram da primeira noite de Carnaval do bairro Vila Ivonete, Conjunto Procon, em Rio Branco. O espaço do evento conta com praça de alimentação, área coberta, banheiros químicos e tem uma programação que vai até às 2 horas da manhã.

Para um dos organizadores do carnaval de bairro mais tradicional de Rio Branco, Richard Brilhante, o sucesso do evento ocorreu devido a uma programação variada e com uma parceria na área de segurança entre a Polícia Militar com apoio da segurança privada.

“Uma programação variada, que conta com mais de 17 artistas do nosso estado, o Carnavila é o maior carnaval de bairro de Rio Branco. O espaço isolado, com segurança privada e o apoio da Polícia Militar, garantem cinco noites de pura diversão com muita segurança”, relatou.