Detentos fazem serviços de roçagem e manutenção de espaços públicos no Quinari

Cerca de 60 presidiários devem trabalhar na manutenção da cidade de Senador Guiomard nos próximos dias. Termo de cooperação entre o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e a Prefeitura de Senador Guiomard foi assinado nesta sexta-feira (21) para este fim.

Os presos poderão ser empregados nos serviços de roçagem e poda de árvores e arbustos nas rodovias estaduais, ramais, parques públicos, vias e pátios de prédios públicos, pintura, manutenção de prédios públicos e serviços gerais sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Senador Guiomard.

“Esses apenados se encontram em regime fechado e semiaberto monitorado e contribuirão com o município de Senador Guiomard, além de receber o valor de um salário mínimo vigente, sendo que 25% é repassado ao Fundo Rotativo do Iapen e 75% depositado na conta bancária do reeducando”, disse Lucas Gomes, diretor do Iapen.

(Agência de Notícias do Acre)