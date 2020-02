Carro capota e deixa pai e filhas feridos em Epitaciolândia

O condutor de um veículo modelo Ford/EcoSport capotou na avenida de acesso ao centro da cidade de Epitaciolândia por volta das 15 horas deste sábado, dia 22. Ronaldo Miranda dirigia o carro e levava suas duas filhas como passageiras. Segundo ele, se deslocava do km 32 da BR-317, tranquilamente, e quando estava em frente ao estádio, a direção do veículo travou, fazendo com que o carro saísse de seu controle, saindo da estrada.

O veículo acabou rodando na pista, que estava molhada e tombou num gramado.

Por estarem de cinto de segurança, os três ocupantes sofreram apenas escoriações leves. O resgate foi acionado e levou as mulheres para o hospital Wildy Viana, onde receberam os primeiros socorros e ficaram em observação, podendo ser liberadas em algumas horas.

Equipes do Ciretram e Detran foram acionadas no local para realizar os devidos procedimentos. O condutor do carro, senhor Ronaldo, passou pelo exame do bafômetro, que acusou zero de álcool em seu organismo. Um guincho foi chamado para realizar a retirada do veículo do local.

Fonte: O Alto Acre

