Carnaval de Cruzeiro do Sul tem uma hora a mais de folia

Este ano o Carnaval Cultural Magid Almeida, realizado pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, vai até às 3 horas da manhã. Nos anos anteriores, a folia tinha uma hora a menos. A festa momesca também começou mais cedo. Nessa sexta-feira, 21, na praça Orleir Cameli, no Centro, a banda da escola de samba Unidos do Morro da Glória fez uma homenagem ao cantor Alberto Loro, nascido na localidade, que morreu no final do ano passado. Depois o Carnaval seguiu até a madrugada.

Os artistas e bandas locais seguem animando o enorme público que prestigia o Carnaval 2020 em Cruzeiro até a próxima terça-feira, 25. Também há apresentações de marujada.

O secretário de Planejamento da prefeitura de Cruzeiro do Sul, Manoel Orleilson, acredita que o Carnaval movimentará cerca de R$ 500 mil em 5 noites, levando – se em conta os preparativos com roupas e adereços e o movimento de hotéis, restaurantes, barracas com alimentação e bebidas no local da festa e outros negócios.

Mâncio Lima promove a Ecofolia

Em Mâncio Lima, a prefeitura realiza a Ecofolia na Alameda das Águas, às margens do Rio Japiim a partir deste sábado, 22, com artistas locais. Este ano, as antigas barracas deram lugar a um deck com tendas.

São cerca de 50 expositores vendendo de artesanato a comidas e bebidas no local.

A expectativa do prefeito Isaac Lima é de que cerca de 20 mil pessoas passem pela Ecofolia até terça, 25. A segurança é feita pelas Policias Militar e Civil, DETRAN, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil e equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

