Carnaval da Vila Ivonete reúne centenas de foliões em Rio Branco

São várias as opções de festa para os amantes do Carnaval. Neste sábado, 22, os foliões marcaram presença no Carnaval da Vila Ivonete, em Rio Branco. Diversas bandas locais se apresentam no evento, que começou bem cedo. Mestro Sandoval e Banda Som dos Clarins animam boa parte da festa.

O espaço do evento conta com áreas cobertas, área de alimentação, banheiros químicos e tem uma programação que vai até a madrugada. Neste sábado, ocorre ainda os carnavais em nove bairros de Rio Branco, apoiados pela prefeitura de Rio Branco.