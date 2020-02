Caps de Cruzeiro do Sul celebra o Carnaval com Arterapia

No Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Nauas, de Cruzeiro do Sul, o Carnaval é com arte. Desde o início dessa semana, os artistas Camila Cabeça e Romualdo Freitas ministram oficinas de danças como o Catimbó e confecção de máscaras e adereços carnavalescos. É a Folia das Lendas na arterapia.

As oficinas ministradas sempre a tarde na sede do Caps envolvem também os familiares dos pacientes do Caps. A Festa das Lendas, no dia 6 de maio encerra as atividades.

Oficinas

Todas as peças da oficina de máscaras e adereços são confeccionadas de materiais recicláveis, como papelão.

Camila explica que ela e Romualdo Freitas já desenvolveram outras experiências com a arte na perspectiva da saúde mental. Ela faz pareceria com o Capas Nauas desde 2018.

“Neste processo a arte se faz presente como elemento terapêutico, trata diretamente como apoio na perspectiva do processo de melhora nos tratamentos. Vai além somente da perspectiva do remédio, trata a alma” , cita Camila, que tem apoio da iniciativa privada para executar o projeto junto ao Caps.

A coordenadora do Centro de Atenção psicossocial de Cruzeiro do Sul, Cristina Messias, diz que ” a arte de fato é terapêutica e sentimos o efeito em nosso público. Camila é Romualdo trazem novidades que nós seguimos depois usando no dia a dia. Nós nos renovamos com essas atividades”.