Banda da PM leva o melhor do Carnaval a vários pontos públicos de Rio Branco

A Furiosa, a Banda de Música da Polícia Militar do Acre, está fazendo apresentações em diversos locais e instituições de Rio Branco.

Neste sábado (22), por exemplo, a apresentação ocorreu no Terminal Urbano. Usuários do transporte coletivo, vendedores ambulantes, comerciantes e quem mais passava no local puderam se divertir ao som de marchinhas tradicionais, num clima bem animado.

O major Djair Vasconcelos, coordenador do projeto e também maestro da banda, conta que a equipe levou a ideia ao comando e foi aprovada. “No carnaval, essas pessoas, às vezes, não tem a oportunidade de ir ver as bandas tocarem. Então, é bem bacana quando a gente toma essa iniciativa de ir lá e fazer. Hoje ficamos surpresos, tinha gente dançando, filmando, foi bem legal”, disse o major.

As apresentações iniciaram na sexta-feira, dia 21/2, pelo Educandário Santa Margarida e em outros locais selecionados pelos músicos, e seguem durante todo o período carnavalesco.