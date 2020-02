Ator que interpretou “Velho Justino” é encontrado morto em Rio Branco

O ator Tancredo Silva Lima, de 57 anos, que fez sucesso durante vários anos interpretando o “Velho Justino” foi encontrado morto em sua residência. A suspeita é que ele tenha cometido suicídio. Uma notícia triste para a cultura acreana neste sábado de carnaval, 22.

A notícia foi confirmada pela Federação de Teatro do Acre (FETAC) que publicou uma nota lamentando a tragédia.

Tancredo lutava contra a depressão agravada por outros problemas de saúde. No ano passado, chegou a fazer um apelo em suas redes sociais pedindo ajuda para adquirir os medicamentos que precisava tomar.

Em outubro de 2017, deu entrada no pronto-socorro de Rio Branco por ter tentado contra própria vida. Infelizmente, neste sábado, não passou apenas de uma tentativa.

Seu personagem mais famoso, o “Velho Justino”, fez a alegria de gerações ao se apresentar em eventos culturais, feiras, escolas e arraiais. O personagem era um senhor já de idade avançada que fazia piada do estranho mundo cheio de modernidade. Era maravilhosamente interpretado por Tancredo ao ponto de quem não conhecer o ator não identificar que se tratava do humorista.

Além da vertente para o humor, Tancredo era reconhecido como excelente ator. Ganhou o prêmio de Melhor Ator no Festival de Teatro da Amazônia, em Manaus no ano de 2006, com o espetáculo “Cadeia”, obra do ator e diretor Luiz Carlos Menezes.

A família ainda não divulgou informações sobre o velório e sepultamento.

Leia a nota da FETAC:

“Nota de Pesar

A FETAC lamenta, com pesar, o falecimento do ator Tancredo Silva, o Velho Justino.

Tancredo, além de fazer o personagem Velho Justino, ganhou o prêmio de Melhor Ator no Festival de Teatro da Amazônia, em Manaus no ano de 2006, com o espetáculo “Cadeia”, do ator e diretor Luiz Carlos Menezes.

Obrigado por sua contribuição e

Siga em paz Tancredo!”