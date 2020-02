Aproveite o Carnaval para estudar: inscrição para concurso do Idaf vai até 27 de fevereiro

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre prorrogaram as inscrições do concurso público que visa ofertar vagas para os cargos de Médico, Engenheiro e Técnico.

Com a nova data estipulada, o site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) receberá as inscrições dos candidatos ainda interessados em participar do concurso até o dia 27 de fevereiro de 2020.

Além disso, o pagamento das taxas fixadas nos valores de R$ 44,00 para médio e R$ 56,00 para superior deve ser feito via boleto até o dia 28 de fevereiro de 2020.

https://www.ibade.org.br/Concurso/432/Inicio