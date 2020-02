TCE/AC: entrada de processos serão aceitos por via eletrônica a partir de 2 de março

A partir do dia 2 de março, gestores e procuradores poderão apresentar defesas, pedidos de dilação de prazos e juntadas a processos somente de forma eletrônica no Tribunal de Contas do Estado do Acre.

O TCE está comunicando essa medida aos gestores e público interessado para que se preparem quanto às mudanças. Para ajudar a entender melhor, um vídeo tutorial informando como deve ser feito o procedimento de acesso aos processos eletrônicos.

A decisão tem o objetivo de aperfeiçoar o Sistema de Processos Eletrônicos e assim, diz o TCE, tornar os serviços institucionais mais céleres e eficientes.