Rodovia AC-40 recebe operação tapa-buraco

Começou esta semana a operação Tapa-Buraco na rodovia estadual AC-40, no Acre. Quem realiza é o Departamento de Estrada e Rodagens (Deracre), que está operando no local com asfalto fresado doado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A operação ocorre a partir do KM 32, desde a rotatória de Senador Guiomard, e tem como meta restaurar todos os pontos críticos até a rotatória de Plácido de Castro.

O engenheiro Ivo Wiciuk, responsável pelos trabalhos, informou que “o órgão está usando material paliativo cedido pelo DNIT, mas dentro de mais alguns dias estará usando o material definitivo, recomendado pela engenharia civil, o qual possui maior durabilidade”.

Segundo Ivo, a aquisição do Concreto Betuminoso Usinado a Quente, material definitivo a ser utilizado nas obras, está em processo de licitação e até o fim de março ele deverá ser usado. No local atuará uma equipe com dez pessoas, e a meta é cumprir 60 km de estrada recuperada.

Fonte: Agência de Notícias do Acre