Projeto da Escola SESI/AC é reconhecido em evento nacional

Com a proposta de conscientizar os alunos sobre a importância de cuidar e manter ambiente escolar em boas condições, a Escola SESI de Rio Branco desenvolveu em 2019 o projeto “Cuidando do Meu Lugar”. A iniciativa, liderada pela professora Luciana Oliveira e acompanhada pela coordenadora pedagógica, Lucinha Ferreira, alcançou grande sucesso e foi selecionada para ser apresentada no 4º Encontro Nacional do Sistema Estruturado de Ensino, realizado entre os dias 18 e 20 deste mês, em Brasília.

Escolhida “Professora Destaque” da Escola SESI/AC, Luciana Oliveira, que dá aulas na disciplina de Geografia, explica que o projeto foi desenvolvido com alunos do 6º ao 9º ano. “A proposta trabalhou o cuidado com a sala de aula e com todos os ambientes escolares. Fizemos atividades de reflexão, fruto do livro didático das crianças, e os resultados foram excelentes, pois os alunos se empenharam bastante, inclusive com redução significativa na quantidade de lixo produzida diariamente”, comenta a docente.

Suzi Maria de Oliveira, gerente de Educação da Escola SESI de Rio Branco e que esteve em Brasília com a professora Luciana e com a coordenadora Lucinha para receber o reconhecimento, destacou a importância do 4º Encontro Nacional do Sistema Estruturado de Ensino, realizado pelo Departamento Nacional do SESI, em parceria com a Editora SOMOS.

“É um evento extremamente relevante e que proporciona uma troca de experiências. Um momento único em que os professores compartilham os melhores projetos/práticas em salas de aula com seus alunos para todo o Brasil. Na volta para casa, cada docente chega com um mundo de ideias novas para desenvolver em suas escolas. Isso promove para nossa escola crescimento, aprendizado, alunos engajados, inovação e novas práticas”, ressalta Suzi.

Durante o 4º Encontro Nacional do Sistema Estruturado de Ensino, que teve a participação de Rafael Lucchesi, superintendente Nacional do SESI, e do diretor-presidente da SOMOS, Mario Ghio, foram certificadas e reconhecidas boas práticas das escolas da rede SESI de cada Estado do país.

Assessoria FIEAC