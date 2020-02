Senador Guiomard abre inscrições de estágio para nível médio e superior

A Prefeitura de Senador Guiomard, por meio da Secretaria Municipal de Administração e em parceria com Centro de Integração Empresa e Escola (CIEE) divulgou na manhã desta sexta-feira, 21, abertura de processo seletivo de estágio para nível médio e superior.

As inscrições poderão ser realizadas gratuitamente a partir desta sexta-feira (21) até o dia 01 de Março, por meio do endereço eletrônico www.ciee.org.br.

Serão ofertadas vagas para estudantes nível superior nos seguintes cursos; administração de empresas, administração pública, direito, análise e desenvolvimento de sistema, sistema de informação/análise de sistema, pedagogia, licenciatura em letras português/Libras, comunicação social, serviço social, ciências contábeis, história, educação física, odontologia, enfermagem, farmácia, química, tecnologia em administração de redes de computadores e psicologia.

Serão ofertadas vagas para estudantes de nível médio. Os candidatos só precisam estar cursando técnico em administração ou ensino médio para concorrer às vagas e ter no mínimo 16 anos e não esteja no último ano do ensino médio.

O estagiário receberá, a título de bolsa, o valor de R$ 500,00 para nível médio e R$ 700,00 para nível superior. As cargas horárias para ambas categorias ficou definida em 30h semanais.

Os requisitos mínimos para participação do processo seletivo é estar frequentando efetivamente o curso ou a escola, ter disponibilidade de horário, ter a partir de 16 anos de idade (nível médio) ou ter 18 anos em caso de nível superior.

Mais informações, clique aqui.