Polícia Civil prende líder de facção da Cidade do Povo em nova fase da Operação Sinapse

A Polícia Civil do Acre, com apoio do departamento de inteligência da instituição, realizou na manhã desta sexta-feira, 21, a segunda fase da Operação Sinapse. Na ocasião foram cumpridos sete mandados de prisão e nove de busca e apreensão. As ações ocorreram em vários bairros da capital e no presídio estadual. A apresentação dos resultados da operação aconteceu na direção geral da instituição.

De acordo com a polícia, durante os cumprimentos de mandados os investigadores prenderam no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, um homem que seria o líder de “frente” da facção que atua na região. Ele estava sendo investigado pelo crime de organização criminosa e vários outros delitos.

“Foram presas pessoas que exercem posição de comando dentro de uma dessas organizações e que estão diretamente ligadas a diversos crimes ocorridos na capital. Continuamos trabalhando duro no combate ao crime organizado e novas ações podem ocorrer em breve”, destacou o Delegado Geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel Ferreira.

A Polícia cumpriu também um mandado judicial na penitenciária Francisco de Oliveira Conde (FOC). Um líder de um grupo criminoso estava prestes a receber o benefício de liberdade condicional e ficaria solto durante o dia na capital e retornaria ao presídio apenas no período noturno.

Com informações e fotos da Ascom

