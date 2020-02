Polícia Civil e Federal fazem operação com busca e apreensões em Cruzeiro do Sul

As Polícias Federal e Civil estão desde o início da manhã desta sexta-feira, 21, no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, cumprindo mandados de busca e apreensão em várias residências e fazendo uma varredura total numa área de mata. Ainda não se sabe qual o motivo da operação. As autoridades policiais da cidade devem apresentar à imprensa ainda nesta manhã o resultado das buscas.

Mais informações em breve.