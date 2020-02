PM põe 300 soldados em plantão neste Carnaval em Rio Branco

Pelo menos 300 agentes da Polícia Militar do Acre estarão nas ruas de Rio Branco para fazer a segurança dos foliões durante as noites de Carnaval. Serão designados 175 homens para atuarem na primeira noite e nos dias seguintes serão 248 soldados para fazerem o patrulhamento de rua no centro da cidade e demais bairros que realizavam o evento.

A expectativa que as ações preventivas permitam que os foliões brinquem nos blocos e nos bairros, com total segurança.

Em 2020 a novidade no policiamento de Carnaval é a Patrulha Maria da Penha com a campanha “Tô na rua, mas não sou sua” para combater o assédio sexual contra mulheres nas festas.