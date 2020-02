PM fecha o cerco e prende suspeitos de assaltarem loja Gazin

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul conseguiu prender três de quatro suspeitos de praticarem assalto na loja Gazin da Variante, em Cruzeiro do Sul. Os policiais cercaram a região logo após o crime e conseguiram efetuar as prisões. Um quarto suspeito permanece solto.

O quarto homem suspeito conseguiu fugir por uma área de mata na região. Ele chegou a atirar contra os policiais.

Além de conseguir efetuar as prisões, a PM recuperou o itens roubados da loja com os suspeitos. Os três homens foram apresentados na Delegacia Central da cidade.

Veja o vídeo do momento do assalto: