Perseguição e troca de tiros com a polícia termina com dois mortos e dois feridos, na Capital

Uma perseguição e troca de tiros entre bandidos e a Polícia Militar terminou com dois mortos e dois feridos na noite desta quinta-feira (20). O fato iniciou-se na Baixada da Sobral e terminou no cruzamento da rua da Manga com a rua Tucumã, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Informações da polícia repassadas ao ac24horas apontam que a guarnição da Polícia Militar fazia um patrulhamento de rotina na região da Baixada da Sobral quando avistaram quatro homens suspeitos, dentro de um veículo modelo Peugeot de cor branca.

Os criminosos desobedeceram a ordem de parada e foi então que a polícia começou a perseguir os suspeitos. Os quatro passaram em alta velocidade pelo conjunto Esperança e seguiram até o bairro Mocinha Magalhães. Durante o percurso, houve troca de tiros e os bandidos bateram o veículo em um muro.

Os militares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que prestou atendimento aos criminosos, e em seguida, os conduziu ao Pronto Socorro de Rio Branco. Segundo o médico do SAMU, Nilton foi atingido com um tiro na região da clavícula e Cleiver foi ferido com três projeteis na região da cervical, punho e ombro. Ambos estão estado de saúde estável.

A área foi isolada pelos Policiais Militares para os trabalhos do perito em criminalística. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia Civil segue com as investigações por da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

