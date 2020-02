Paramotor e piloto são levados para fazer sobrevoo na região onde avião pode ter caído

Depois de se oferecer para realizar buscas aéreas, o piloto de paramotor, Josenir Melo, recebeu autorização das autoridades para participar das operações de busca na região de mata. Uma caminhonete do Corpo de Bombeiros transporta neste momento o equipamento e o piloto para a base de apoio montada no ramal do Espinhara, onde acreditam ser próximo de onde uma aeronave pode ter caído.

De lá, Josenir Melo fará um sobrevoo na região, já que acredita-se que se realmente o avião tiver caído, o impacto possa ter provocado uma cratera no solo.

Com a possibilidade de queda admitida pelo Corpo de Bombeiros, a expectativa é que a varredura aérea possa ajudar a encontrar a aeronave. Segundo os Bombeiros que trabalham nas buscas, o local é de floresta densa, o que dificulta e aumenta o tempo de procura.