Operação das Polícias Civil e Federal apreende arma de fogo, munições e um relógio

Ao final da operação desencadeada desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 21, pelas polícias Civil e Federal no bairro Novo Miritizal, em Cruzeiro do Sul, a Polícia Civil apresentou à imprensa uma arma de fogo, munições e um relógio. Um homem foi preso.

A operação tinha o objetivo de cumprir oito mandados, incluindo prisão, busca e apreensão. Os delegados de Polícia Civil, Alexnaldo Batista e Lindomar Ventura, que deram entrevista coletiva à imprensa, avaliaram como impactante a operação, que contou com mais de 15 policiais.

Alexnaldo destaca que a operação terá continuidade e desdobramentos. “No Novo Miritizal há pessoas dando suporte logístico à facções criminosas. Seguiremos fazendo saturação na localidade”, garantiu.

Já Lindomar Ventura cita o trabalho realizado em parceria com a Polícia Federal na inteligência das investigações. “Civil e Federal atuam juntas desde a investigação até o cumprindo dos mandados”, explica.

A Polícia Federal de Cruzeiro do Sul não se manifestou afirmando que a divulgação está a cargo da Polícia Civil.