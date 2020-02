Mazinho firma parceria com governo federal para ofertar cursos gratuitos em Sena Madureira

O prefeito Mazinho Serafim (MDB) recebeu nessa quinta-feira, 20, em seu gabinete, representantes da Secretaria de Educação Profissional e Tecnologia (SETEC), do Ministério da Educação (MEC). O motivo do encontro com o gestor municipal foi a apresentação do programa Novos Caminhos, que tem como objetivo abrir novas oportunidades e novos cursos direcionados ao mercado e trabalho e às profissões do futuro. O projeto é uma iniciativa do governo federal, por meio através do MEC.

O representante da SETEC, Samuel Aragão, disse que a ideia é buscar uma parceria com o poder público municipal para a implantação do programa em Sena Madureira. “Estamos no lançamento do programa Novos Caminhos em nível nacional, começando pelo Acre. Viemos apresentar o nosso projeto para o prefeito Mazinho Serafim e à equipe da Educação. Nossa meta com essa parceria é ofertar cursos técnicos para a população de Sena Madureira”, explicou.

Em Sena, a equipe verificou a demanda do município e logo em breve, após um levantamento feito pela prefeitura, estará implantando novos cursos para colocar à disposição da população. Nessa parceria, todos os cursos que serão abertos em Sena Madureira serão ofertados pelo Ifac.

A Prefeitura atuará com a demanda de alunos para realizarem os cursos. Todos os recursos e estrutura de professores serão enviados pelo Ministério da Educação por meio do SETEC. Os alunos receberão auxílio durante a realização do curso e ao final será realizada uma cerimônia de formatura com entrega dos certificados.

Segundo a coordenadora do programa Novos Caminhos, Paola Alvarez, o estado foi o primeiro a entender e aderir a importância do projeto. “Para nós é motivo de muita alegria poder receber essa notícia do governo federal para implantação do programa no Acre, no qual vai impulsionar as ofertas de vagas em cursos técnicos de formação inicial, continuada, graduação e especialização em todo território acreano”, garante.

O primeiro momento foi de pactuar o projeto. Os cursos começarão a ser ofertados a partir do segundo semestre deste ano. “Com muitas vagas, garantindo a profissionalização das pessoas interessadas”, explica Paola.

A coordenadora diz ainda que a parceria com o poder público municipal é fundamental para o sucesso do programa. “O apoio do prefeito Mazinho Serafim é de fundamental importância, pois vai ajudar muitos senamadureirenses a terem um curso técnico para a sua formação”, conclui

O prefeito Mazinho Serafim disse que está disposto a firmar essa parceria com a SETEC e que nos próximos dias, após o carnaval, irá se reunir com todo os secretários e a equipe para debater sobre os cursos que podem vim para Sena Madureira.

“Sempre quando se trata de benefícios para o nosso povo, eu não penso duas vezes em aderir um projeto. Sei da dificuldade que muitos jovens têm de se deslocar para Rio Branco e busca de fazer uma faculdade. Com essa parceria do governo federal, estaremos oferecendo oportunidades de ensino para nossa população totalmente gratuito e com oportunidades de estudar aqui em Sena”, destaca Mazinho.

Também participaram da reunião a reitora do Instituto Federal do Acre (IFAC), Italva Miranda e equipe gestora do campus, o vice-prefeito Gilberto Lira, o secretário de Administração e Finanças Getúlião Saraiva e a representante da Secretaria Municipal de Educação, Sheilene Araújo.