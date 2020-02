Mailza e bancada federal pedem mais policiais nas fronteiras

A senadora destacou ainda que o investimento em políticas sociais reduz criminalidade

Aumentar o quadro de servidores e fortalecer a fiscalização nas fronteiras foram as principais reivindicações da senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) junto à bancada federal para o diretor-geral da Polícia Federal Maurício Valeixo, na sede do órgão, em Brasília, na quarta-feira, 18.

Neste mesmo dia, um acordo de cooperação entre a PF e Secretaria de Segurança Pública do Estado foi assinada pelo governador Gladson Cameli no estado do Acre. Esse acordo visa integrar as polícias no combate ao crime organizado.

A senadora Mailza Gomes destacou a importância do apoio da polícia federal para combater a violência no estado e frisou que as políticas sociais são caminhos eficazes para mudar essa realidade. “As famílias acreanas não aguentam mais tanta violência. A união das instituições é necessária para devolver a paz para as famílias. Aumentar efetivo e fiscalizar rigidamente as nossas fronteiras são medidas urgentes para garantir segurança para população acreana. Além do apoio da PF, a segurança pública também é resultado da prevenção. Por isso, destaco a importância de investir na educação, no esporte, no lazer e na cultura de nosso estado”, disse a senadora.

Participaram da audiência com o diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, a senadora Mailza Gomes (Progressistas), as deputadas Vanda Milani (Solidariedade), Jéssica Sales (MDB) e Perpétua Almeida (PCdoB), e os deputados Alan Rick (DEM) e Pastor Manuel Marcos (PRB). Também participou o técnico da Representação do Governo em Brasília, Francisco Wellignton Castelo de Souza.

