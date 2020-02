Jovem é decapitada e tem a cabeça jogada na frente da casa da mãe

Mais um crime bárbaro contra mulher foi registrado na capital. Uma adolescente identificada como Larissa Aurélia da Costa Silva, de 17 anos, foi morta a golpes de faca no pescoço e depois foi decapitada. O crime ocorreu na rua C, no bairro Jorge Kalume, em Rio Branco. O principal suspeito segundo informações da polícia, é o próprio marido, um ex-agente penitenciário identificado como Ivanhoé.

De acordo com informações de moradores, o casal vivia em constantes brigas e na madrugada desta sexta-feira (21) durante mais uma crise no casamento, o ex-marido tomou posse de uma faca e desferiu vários golpes no pescoço de sua companheira e em seguida a degolou. Não satisfeito o criminoso pegou a cabeça de Larissa e a deixou na frente da casa da mãe da vítima, e em seguida, fugiu tomando rumo ignorado.

Moradores desconfiado com os gritos que escutaram, foram até a residência e encontraram a mulher morta.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos dos perito em criminalística, em seguida colheram as características do suposto autor do crime, fizeram patrulhamento na região, mas ele não foi preso.

O corpo da adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

De acordo com o Delegado Martins, coordenador da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) as investigações já iniciaram em busca de prender o suspeito que deve ser indiciado pelo crime de feminicídio.

Larissa vivia com o marido há quase dois anos.