“Há grandes possibilidades de que realmente aconteceu o acidente”, informa Bombeiros

Equipes do Corpo de Bombeiros de Rio Branco se deslocam novamente na manhã desta sexta-feira, 21, para o quilômetro 18 do ramal do Espinhara, situado entre os municípios do Bujari e Sena Madureira, onde moradores afirmam ter visto um avião monomotor voando baixo e logo após um forte barulho semelhante à queda de uma aeronave.

O retorno dos militares também é acompanhado por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron). Segundo os bombeiros, acompanhados de moradores da região, retornaram depois de horas de buscas em mata fechada e de difícil acesso sem encontrar nenhuma pista sobre o acidente.

“Pelo que foi apurado, há grandes possibilidades de que realmente aconteceu o acidente”, informou Major Cláudio Falcão, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Nesta sexta-feira, a operação de busca segue com participação de mais equipes, além de 16 pessoas da comunidade.

“Utilizaremos todos os meios disponíveis e possíveis. Prioridade para a confirmação e situação do possível acidente”, ressaltam os bombeiros. Segundo os militares, as buscas ocorrem de maneira extremamente difícil, uma vez que estão em floresta densa.