Galo e Imperador vencem e são os primeiros classificados para as semifinais do Acreano

Foto: Manoel Façanha

O Acreanão 2020 já tem os primeiros classificados para as semifinais do primeiro turno da competição. As vagas foram conquistadas após as duas partidas realizadas na noite dessa quinta-feira, 20, na Arena Acreana.

O primeiro a carimbar o passaporte foi o Galvez, que não tomou conhecimento do Humaitá, que fazia sua estreia no campeonato. O Imperador mostrou sua superioridade técnica e goleou o Tourão de Porto Acre por 4 a 0. Os gols foram marcados por Adriano (2), Radames e João Manoel.

Considerado um dos favoritos ao título, o Galvez fecha o primeiro turno com 100% de aproveitamento. A outra vaga do Grupo B nas semifinais será decidida entre Náuas e Humaitá, que se enfrentam no dia primeiro de março. Se vencer, o time do Juruá garante a vaga.

Quem também conquistou sua vaga nas semifinais no Grupo A, mas com muito mais dificuldade, foi o atual campeão, o Atlético Acreano. O Galo precisou suar e muito para vencer o Andirá.

Todos os gols da partida saíram no segundo tempo. Ciel marcou e o Atlético saiu na frente. O Morcego empatou pelos pés do experiente Marcelo Brás. O gol da vitória só saiu aos 47 minutos, após mais um gol de Ciel em cobrança de pênalti.

A outra vaga do grupo é disputada entre Rio Branco e Plácido de Castro, que se enfrentam no próximo dia 29, após a pausa do carnaval.