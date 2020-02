Em Cruzeiro do Sul, PM vai usar tecnologia e terá reforço no efetivo durante o Carnaval

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul terá um posto de vídeo monitoramento com sete câmeras em vários pontos da cidade como reforço para garantir a segurança do Carnaval 2020. O 6° Batalhão também vai receber um aporte do Comando Geral de 21 policias de Rio Branco.

Os policiais no posto de comando vão monitorar o movimento e, em caso de necessidade, vão acionar as equipes da PM que estarão trabalhando no período carnavalesco. Serão 60 policiais por noite, além das ações normais de rondas nos bairros.

Para o acesso ao Carnaval promovido pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, haverá barreiras com revistas pessoais para coibir as armas e drogas. O major Evandro Bezerra, comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, diz que as revistas terão o objetivo de detectar armas de fogo.

“Esperamos que todos se dirijam aos locais de Carnaval com o intuito de diversão, sem problemas para a segurança pública. Nós da Polícia Militar estaremos com todo nosso poder operacional para garantir a segurança da sociedade”, afirma.