Duarte denuncia que oficina ortopédica está abandonada

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) denunciou na sessão dessa quinta-feira, 20, o que chamou de completo abandono da oficina ortopédica, de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre). O parlamentar classificou como deprimente e desumana as condições dos servidores que trabalham no local.

“Eu fiz essa visita e é um absurdo. Está completamente abandonada. Um lugar que é para ajudar tantas pessoas que precisam, já que há uma lista de espera enorme. A infraestrutura é desumana. Existe uma espécie de forno que, quando tá ligado, chega a 200 graus e simplesmente não tem porta. A fábrica não tem insumos para confeccionar as próteses. Quando chove, alaga todas as salas”, disse.

O parlamentar denunciou ainda que um caminhão adquirido em 2015 fez apenas uma viagem em cinco anos e se encontra abandonado. “Esse caminhão tem pouco mais de 5 mil quilômetros rodados porque veio rodando de São Paulo até aqui. Fui informado que fez uma única viagem até Cruzeiro do Sul durante todos esses anos”, frisou.

O outro lado

A Secretaria Estadual de Saúde respondeu por meio de nota a denúncia do parlamentar. Afirmou que a fila de espera por próteses é de 2015 e confirmou que no ano passado, por falta de recursos, o setor ficou parado. Diz ainda que um processo de licitação para compra de insumos está em andamento.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio da Fundação Hospitalar do Estado do Acre (Fundhacre), informa que a lista de pacientes à espera de próteses ortopédicas na oficina ortopédica da Fundhacre é de 2015, nos governos anteriores.

A ausência de licitações em 2019 por falta de recursos, infelizmente, inviabilizou a capacidade total do setor de próteses. Em 2020, a administração abriu licitação para a compra de novos insumos, processo o qual está em andamento.

Comunica que o entrave compromete 10% dos serviços da oficina, uma vez que os setores de ‘sapataria’ e das órteses – este último responsável pela recuperação de braços – está funcionando normalmente.

Informa ainda que tão logo o processo licitatório, já mencionado, seja concluído, os atendimentos voltarão à normalidade.

Rio Branco, AC, 20 de fevereiro de 2020

Jerry Queiroz Campos

Gerente de Órteses e Próteses da Fundação Hospitalar do Estado do Acre – Fundhacre