Carnaval 2020 é esperança de renda extra para centenas de famílias em Rio Branco

Enquanto os populares ainda estão chegando ao Novo Mercado Velho na noite desta sexta-feira, 21, para prestigiar a abertura do Carnaval 2020 com a escolha da Realeza, tem gente que já está no local desde cedo. São os que torcem para que a festa seja um sucesso, mas que não vão “pular” o carnaval nenhuma noite. É que centenas de famílias aproveitam os cinco dias de folia para reforçar o orçamento doméstico.

Espalhados dentro e fora do Mercado Velho, na região central da cidade, os comerciantes disputam a atenção dos foliões com comidas e bebidas. Óbvio que a boa e velha cerveja não pode faltar. Sandy Emanuelle torce que o povo sinta muita sede na festa deste ano. É a primeira vez que a jovem de 20 anos vende a famosa cerveja suja no carnaval.

“Acho que vou vender muito. Tomara que o povo venha para cá todas as noites e que possam beber muita cerveja”, diz. Se depender dos mais experientes, o lucro é certo. Adriel de Souza vende comida no carnaval há seis anos e diz que sempre vende bem e ganha um importante para reforçar as finanças de casa. “Todo ano a gente consegue uma boa grana. Pessoal gasta energia pulando carnaval e a gente renova as energias com muita comida boa”, explica.

A primeira noite do carnaval organizado pela Prefeitura de Rio Branco este ano vai ser dedicado à escolha do Rei Momo, Rainha, Rainha Gay e Rainha Trans.

