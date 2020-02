Borrifação de inseticida segue em Cruzeiro do Sul; cidade tem mais de 1.200 casos confirmados

Com 1.224 casos de dengue confirmados desde o início do ano, a Vigilância Epidemiológica de Cruzeiro do Sul segue com a borrifação de inseticida nos bairros e vilas da cidade. A borrifação com o chamado UBV Pesado, com os carros, deve ser feita em três ciclos. Iniciada no dia 11 de fevereiro, dos 27 bairros da cidade a borrifação alcançou sete (com duas aplicações), 17 (com uma borrifação) e em três bairros ainda não foi iniciado o serviço.

A responsável pela ação, Muana Araújo, diz que tudo “está completamente dentro do programado, inclusive já vemos resultado”, cita ela sem apresentar os números das semanas de 2020 comparadas às do ano passado no mesmo período.

Cruzeiro do Sul, que recebeu 400 litros do inseticida do Ministério da Saúde via secretaria estadual de Saúde (Sesacre), conta com dois carros para atender toda a cidade com a borrifação. Os veículos são responsabilidade da Sesacre.

Segundo Muana Araújo, a borrifação UBV Pesado vai alcançar todos os bairros de Cruzeiro. E destaca que os bairros que não entram nessa programação receberão borrifação através de bloqueio de casos, se houver notificações de casos de dengue.

As Vilas São Pedro e Santa Rosa também estão na programação da borrifação.