Boa Conversa recebe o cantor Amado Batista, uma lenda viva da música brasileira

Já são 44 anos de carreira musical com números impressionantes. Mais de 30 milhões de discos vendidos, mais de 3 bilhões de visualizações no youtube e dono de sucessos que marcaram gerações inteiras e continuam na boca do povo.

Amado Batista é reverenciado por onde passa. O programa Boa Conversa recebeu o cantor nos estúdios do ac24horas, onde ele mostrou todo o seu talento ao violão. O artista também está lançando o filho, Rick Batista, no mundo da música.

Amado esteve no Acre para divulgar o CD e DVD que marca seus 44 anos de história na música e conta com a presença de nomes consagrados da música como Jorge, da dupla Jorge e Matheus, Simone e Simaria, Kel Smith e Moacyr Franco.

Se delicie com a simplicidade e o talento de Amado Batista.