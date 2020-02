Bloco dos “caça aos votos” é puxado por Roberto Duarte e Emerson Jarude no Carnaval

Tem coisas que não faltam em nenhum ano de carnaval: marchinha, samba, alegria, fantasia e político misturado aos foliões em ano de eleição. Na abertura do Carnaval 2020, no Novo Mercado Velho, em Rio Branco, quem puxou o bloco dos “caça aos votos” foi o deputado estadual Roberto Duarte e o vereador Emerson Jarude, ambos do MDB.

Duarte é pré-candidato declarado à prefeitura de Rio Branco e Jarude, recém-filiado, surge como provável vice em uma chapa “puro sangue”. Os dois, acompanhados de assessores e familiares, cumpriram o protocolo de apertos de mãos e distribuição de sorrisos aos foliões/eleitores.

A prefeita Socorro Neri, que ainda não anunciou se é candidata, com espaço de anfitriã do Carnaval, também se encontra no Novo Mercado Velho.

Fotos: SÉRGIO VALE – ac24horas (Todos os direitos reservados).

