Agência fluvial do INSS atende população do Vale do Juruá

Um barco do Instituto Nacional do Serviço Social (INSS) está ancorado em Guajará, no Amazonas, a 16 km de Cruzeiro do Sul, e ficará até o próximo dia 28 atendendo a população das cidades vizinhas. Os serviços não serão interrompidos no período de carnaval, nem no final de semana.

O barco conta com uma assistente social, profissional que não existe na agência do Instituto em Cruzeiro do Sul.

A assistente social da embarcação, Socorro Vieira, cita que na agência fluvial são ofertados todos os serviços das demais do Instituto de Seguridade. “Essa é uma maneira de alcançar os ribeirinhos e garantir acesso de todos aos serviços do INSS”, explica.

Grávida, a ribeirinha Núbia Souza busca informações sobre o auxílio maternidade. “Em Cruzeiro do Sul tem, mas não consegui ser atendida. Aqui vou me informar de tudo para conseguir esse benefício, porque tenho direito”, afirma.