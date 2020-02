Vai cair na folia? Presidente da FGB fala sobre a programação de Carnaval no Boa Conversa

O Boa Conversa já está em ritmo de ziriguidum, na batida do Carnaval. Por isso, o nosso convidado é Sérgio de Carvalho, presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) da prefeitura de Rio Branco.

Ele fala sobre o carnaval popular que acontece em 10 bairros da capital acreana. Há ainda a programação no Novo Mercado Velho que mistura a tradição dos carnavais, como apresentação da Marujada e as antigas inesquecíveis marchinhas, com as novidades, como a mistura de carnaval com rock que só a festa mais popular e democrática do planeta é capaz de permitir.

Estão, assista ao bate papo com Sérgio de Carvalho e se prepare para cair na folia.