Um mês depois, investigações não apontam responsáveis pelo acidente com helicóptero

Ainda não há previsão para que o Harpia 1 volte a funcionar

Mesmo com três frentes de investigações – Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Ministério Público Estadual e uma empresa seguradora – o laudo que deve apontar os verdadeiros culpados pelo acidente envolvendo o helicóptero Harpia 1, do Centro Integrado de Operações Aéreas da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do estado, e um caminhão-baú, ainda não foi concluído.

Para receber a visita de peritos que vieram de Manaus e de Minas Gerais, a aeronave ficou no local do acidente por uma semana. Ainda não existe previsão para que o Harpia 1 volte a funcionar.

O segundo helicóptero, doado pelo Ministério da Justiça ano passado, encontra-se em manutenção. Segundo a secretaria de estado de Justiça e Segurança Pública, questões burocráticas estão sendo providenciadas para que a aeronave possa voltar a integrar o comando de operações aéreas.

O acidente com o Harpia 1 aconteceu na BR-364, no Segundo Distrito de Rio Branco. O laudo é considerado fundamental para a manifestação da seguradora da aeronave.